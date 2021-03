‘Vanaf de zomer herstel voor transportsector’

De transport en logistiek kan dit jaar rekenen op een groei van 2,5 procent, waarmee het einde van de crisis voor de sector in zicht is. Het herstel volgt op een krimp in de transportsector van 4 procent afgelopen jaar. De verbetering zal met name vanaf de zomer komen, voorspellen economen van ABN AMRO in een nieuwe prognose.

Het herstel van de wereldhandel en de heropening van de economie zijn de voornaamste redenen dat de sector niet meer ‘in het rood’ zal staan. Volgens ABN AMRO is een groot deel van de sector, zoals vervoer over de weg, al terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Dat komt mede door de extra vraag naar transportdiensten vanuit supermarkten, webwinkels en pakketbezorgers. Ook het herstel in de industrie zorgt voor hogere volumes.

Wel zullen de logistieke ketens door de pandemie voorlopig ontregeld zijn. Ook heeft een deel van de sector nog last van de gevolgen van de sluitingen van de evenementenbranche, de horeca en de niet-essentiële winkels.

De luchtvaart en de zeevaart zullen na een slecht jaar weer groeien, met respectievelijk 7 en 4 procent. Met name de zee- en de kustvaart profiteren van het herstel van de internationale handel en de industriële productie, denkt de bank, zoals de grotere vraag naar containers. In de luchtvaart is extra vraag door de ontregeling van toeleveringsketens en bedrijven die goederen snel willen ontvangen via de luchtvracht.

De bank verwacht dat de nu hoge tarieven voor luchtvracht in de zomer zullen normaliseren als de vluchten toenemen. Door de virusuitbraak daalde het aantal passagiersvluchten. Deze namen voorheen ongeveer de helft van de luchtvracht mee.

Wel wordt het herstel in de sector geremd door de gevolgen van de stikstofcrisis en de brexit. De bouwproductie zal door stikstof, waardoor er minder gebouwd kan worden, dit jaar met 3,5 procent afnemen. Daardoor zijn minder bouwmaterialen nodig. ‘Dat remt het herstel in de binnenvaart en het wegvervoer”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport & Logistiek bij ABN AMRO. Deze twee disciplines vervoeren veel bouwgrondstoffen, zoals zand en grind.

Ook de brexit leidt nog tot problemen. Douanecontroles aan de grens veroorzaken vertragingen, waardoor sommige bedrijven last hebben van ‘aanzienlijk omzetverlies”, bijvoorbeeld door het niet efficiënt kunnen inzetten van trailers en vrachtwagens, denkt Swart.