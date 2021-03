Jeangu Macrooy zingt Birth of a New Age tijdens het songfestival

Jeangu Macrooy zal Nederland met het nummer Birth of a New Age vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy. De zanger presenteerde het liedje donderdagavond tijdens een livestream.

Anders dan de ballade Grow, die hij vorig jaar zou zingen tijdens het geannuleerde songfestival, is Birth of a New Age een uptempo nummer. Wel koos de zanger opnieuw voor een gospelkoor op de achtergrond. Ook zingt Jeangu, die in Suriname is geboren, in het refrein enkele regels in het Surinaams. Jeangu werkte voor dit nummer weer samen met zijn vaste producer Perquisite. De videoclip verschijnt vrijdag.

Voorafgaand aan de presentatie mocht de zanger nog niets over zijn nieuwe songfestivalnummer zeggen. Wel vertelde hij ‘superblij’ te zijn met het resultaat. Door de Nederlandse overwinning van Duncan Laurence in 2019 is Jeangu al verzekerd van een plek in de grote finale van het songfestival. Die vindt plaats op 22 mei.