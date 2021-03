Weekendlockdown voor derde Franse regio

In Frankrijk gaat een derde regio in een weekendlockdown. Inwoners van de noordelijke regio Duinkerken en Nice en omstreken mochten in het weekend al niet zonder geldige reden naar buiten, en daar komt nu het eveneens noordelijke departement Pas-de-Calais bij.

Premier Jean Castex kondigde dat aan op een persconferentie. De betreffende regio’s zijn brandhaarden van de meer besmettelijke Britse coronavirusvariant. Meer dan 60 procent van alle infecties in Frankrijk is toe te schrijven aan de Britse variant. Het aantal gebieden waar het de verkeerde kant opgaat met het aantal besmettingen is gestegen tot 23. In die departementen wordt de vaccinatiecampagne fors opgevoerd.

De toename van het aantal besmettingen is niet enorm, maar het zorgstelsel blijf onder enorme druk staan, aldus Castex, die herhaalde dat de regering er alles aan wil doen om een derde landelijke lockdown te voorkomen.

Grote steden

Een weekendlockdown gaat dus vooralsnog voorbij aan bijvoorbeeld Parijs en andere grote steden. In het hele land is al wel een tijd een avondklok vanaf 18.00 uur van kracht.

Inmiddels zijn 3,2 miljoen Fransen gevaccineerd, van wie er 1,8 miljoen een tweede prik hebben gehad. Tegen half april moeten dat er 10 miljoen zijn en een maand later 20 miljoen. Het is de bedoeling dat in de zomer 30 van de 67 miljoen inwoners zijn ingeënt.