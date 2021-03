Limburgs vliegveld onderzoekt wegwaaiende dakpannen

Het vliegveld gaat bekijken bij welke vliegtuigtypes en weersomstandigheden de dakpannen van woningen kunnen wegwaaien. De oorzaak is de zogenoemde vortex: een kolkende beweging in de lucht achter de vleugels van een passerend vliegtuig. Deze vortex kan dakpannen wegblazen, maar het vliegveld wil weten wanneer dit gebeurt.

‘We onderzoeken welke schade is opgetreden, of er pannen verschoven of ook naar beneden gevallen zijn, de staat van de daken, en de wijze van verankering van de pannen”, zegt een woordvoerster van de luchthaven naar aanleiding van berichtgeving door 1Limburg. ‘We gaan onderzoeken of er nieuwe inzichten zijn met betrekking tot de vortex. We gaan verder met experts op het gebied van daken in gesprek.’

Vorig jaar kreeg het vliegveld vijftien meldingen uit Beek en Meerssen van schade aan daken. Dat was meer dan in de jaren daarvoor: elf in 2018, en tien in 2019. Eerder onderzoek door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR wees in 2018 uit dat het veranderen van de vliegroute of een steilere aanvliegroute weinig soelaas bieden. MAA hoopt op basis van inzicht in de nieuwe meldingen van de afgelopen jaren en nieuwe inzichten in de luchtvaartsector het risico te kunnen verminderen.