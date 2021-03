Straatnaambord Abbey Road geveild voor ruim 43.000 euro

Verwacht werd dat het bordje voor tussen de 1000 en 2000 Britse pond van de hand zou worden gedaan. Het witte bordje met zwarte en rode letters werd in 1967 door Sir Misha Black ontworpen en was een van de 275 borden die in Westminster gebruikt werd. Andere straatnaamborden van onder meer Eaton Place (2728 pond) en Ebury Bridge Road (1364 pond) gingen voor veel minder onder de hamer.

‘Als iemand uit Zuid-Londen was het project om straatnaamborden te verkopen van begin tot eind onwijs leuk en ik vond het een eer om erbij betrokken te zijn”, aldus veilingmeester Catherine Southon. ‘Het was verbazingwekkend om te zien hoe groot de interesse was in deze veiling en hoe competitief er vanuit de hele wereld werd geboden.’