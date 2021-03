Vlaams besluit zomerfestivals pas na Nederlandse testresultaten

Vlaanderen stelt een besluit over de zomerfestivals uit. De coronacijfers in het Nederlandstalig deel van België geven geen aanleiding voor een positieve beslissing en minister-president Jan Jambon wil de resultaten van de testevenementen in Nederland laten meewegen.

Jambon, die ook voor cultuur verantwoordelijk is, zei dit in het Vlaams parlement naar aanleiding van vragen. In januari had hij met de festivalsector afgesproken om uiterlijk half maart een beslissing te nemen over de organisatie van de zomerfestivals, zoals de ook bij Nederlanders populaire Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland.

Er komen in Vlaanderen geen zogenoemde Fieldlab-evenementen zoals in Nederland, waar gegevens worden verzameld over de besmettingsrisico’s van negatief geteste bezoekers van onder meer sportwedstrijden en concerten. Maar Jambon wil de kennis en ervaringen die daarmee worden opgedaan wel ‘een belangrijke rol’ laten spelen in de beslissing, zei hij. Eind maart verwacht Jambon de resultaten.

Rock Werchter is nu geagendeerd voor 1 tot en met 4 juli en Tomorrowland in de weekends van 17 en 24 juli. Het vierdaagse popmuziekfestival Pukkelpop in Hasselt staat van 19 tot en met 22 augustus in de planning.