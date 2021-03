Demonstrant met ploertendoder op Museumplein komt vrij

De man die in januari tijdens de rellen op het Museumplein een politiepaard zou hebben mishandeld, komt op vrije voeten. De politierechter van de rechtbank in Amsterdam heeft donderdag zijn voorarrest geschorst. Hij mag de inhoudelijke zitting op 8 april in vrijheid afwachten. Wel krijgt de man een locatieverbod, hij mag niet in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam komen.