Zwitserse farmaceut Novartis gaat Duits coronavaccin produceren

Het coronavaccin van CureVac is nog niet goedgekeurd. Wel kijkt het Europees Geneesmiddelenbureau al mee met de lopende onderzoeken, om zo versneld een oordeel te kunnen vellen over het middel. De Europese Unie heeft al 225 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, mits dat wordt goedgekeurd. Daarvan gaan er zo’n 8,7 miljoen naar Nederland.

Novartis is niet de enige farmaceut die vaccins gaat produceren voor CureVac. Eerder werd al bekend dat Bayer een vergelijkbare overeenkomst met de biofarmaceut had gesloten. Bayer verwacht pas in het vierde kwartaal van 2021 de eerste CureVac-vaccins te kunnen leveren, zei topman Werner Baumann in februari. In 2022 moet de samenwerking tussen Bayer en CureVac 160 miljoen doses opleveren.

Synthetisch materiaal

De inenting van CureVac werkt net als de al goedgekeurde middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna met zogeheten mRNA. Via deze vaccins wordt synthetisch materiaal met dezelfde genetische code als de eiwitten van de kenmerkende uitsteeksels van het coronavaccin geïnjecteerd. Bepaalde cellen in het lichaam maken daardoor dezelfde eiwitten aan. Als reactie daarop maken mensen die zijn gevaccineerd ook antilichamen tegen het coronavirus aan.

CureVac is niet het enige bedrijf waarvoor Novartis coronavaccins maakt. In januari sloot het concern al een deal om te helpen bij de productie van het Pfizer/BioNTech-vaccin.