Ex-voetballer Sparta komt vrij in grote drugszaak

Ex-voetballer Rachid B. komt vrij, de rechtbank in Rotterdam schorst per vrijdag zijn voorlopige hechtenis. B. is een van de verdachten in een grote drugszaak rondom vermeend crimineel kopstuk Roger P., bekend onder de bijnaam Piet Costa.

B. wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het witwassen van geld voor Roger P. De twee zijn jeugdvrienden van elkaar.

De 37-jarige B. speelde onder meer bij Sparta en NEC. Hij was als voetballer meerdere keren betrokken bij incidenten op en rond het veld en is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor een - wat zijn advocaat noemt - ‘ongelukkige overtreding”. Hierbij brak Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles eind 2004 op een dusdanig zware manier zijn been dat hij zijn carrière moest beëindigen.