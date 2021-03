Duitsland keurt vaccin AstraZeneca goed voor ouderen

De vaccinatiecomité adviseert ook de maximale periode tussen tussen de eerste en tweede inenting met het vaccin op te rekken naar twaalf weken. ‘Dit is goed nieuws voor ouderen die wachten op een vaccin. Ze kunnen nu sneller worden ingeënt”, zegt het ministerie, dat beide aanbevelingen overneemt.

In Duitsland kregen voorheen alleen mensen onder de 65 jaar het AstraZeneca-vaccin. De achterliggende reden was dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

Ook andere landen gooien roer om

Het gevolg was dat veel doses van het middel in Duitsland op de plank bleven liggen. Dat kwam ook doordat sommige Duitsers liever ingeënt wilden worden met vaccins die ze als effectiever zien. De Duitse autoriteiten erkenden vorige maand dat pas 15 procent van de beschikbare doses AstraZeneca waren gebruikt.

Ook andere Europese landen die het middel van AstraZeneca aanvankelijk alleen aan jongere burgers gaven, gooien nu het roer om. In België besloten de ministers van Volksgezondheid deze week dat alle volwassen burgers ingeënt kunnen worden met het middel.

In Nederland is de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Die adviseerde eerder het vaccin van AstraZeneca niet aan 65-plussers te geven, omdat hun immuunsysteem minder goed werkt.