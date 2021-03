Franse oud-premier Balladur (91) vrijgesproken in corruptieproces

Een speciaal Frans tribunaal heeft de voormalige premier Èdouard Balladur vrijgesproken van onwettige praktijken in de jaren negentig bij de financiering van zijn verkiezingscampagne van destijds. Het Gerechtshof van de Republiek bevond de 91-jarige Balladur niet schuldig aan de beschuldigingen dat hij steekpenningen had aangenomen en gebruikt om een gooi naar het presidentschap te doen.

Dit hof, dat uitsluitend misdragingen van bewindslieden berecht, achtte in deze affaire Balladurs toenmalige minister van Defensie, François Léotard, wel schuldig aan malversaties. Hij kreeg daarom een boete van 100.000 euro en twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtszaken vloeien voort uit een schandaal in de jaren negentig rond de verkoop van Franse duikboten aan de Pakistaanse marine. Franse topfiguren zouden discreet met steekpenningen hebben gesmeten en Pakistanen andere voordeeltjes hebben toegezegd om Franse onderzeeërs van het type Agosta te kopen bij de onderneming DCNS, terwijl de Pakistaanse marine al voor Britse duikboten had gekozen.

Het was in die dagen in Frankrijk op zich niet illegaal om mogelijke klanten voordelen of geld te bieden, maar rond de verkoop van de Agosta-duikboten aan Pakistan zijn erg veel schandalen ontstaan waarbij veel topmensen uit die tijd betrokken zouden zijn geweest. Het wordt de affaire-Karachi genoemd en is nog steeds onderdeel van rechtszaken en procedures.