Brussel onderzoekt of fabrikant MS-medicijn rivalen hinderde

De Europese Commissie onderzoekt of farmareus Teva concurrenten van zijn medicijn tegen de chronische ziekte multiple sclerose (MS) heeft gehinderd. Het onderzoek moet uitwijzen of het Israëlisch-Amerikaanse bedrijf misbruik heeft gemaakt van zijn marktmacht.

Het middel copaxone kan de slopende, nog ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel bij veel patiënten remmen. Teva verdiende er veel aan en probeerde te voorkomen dat patiënten zouden overstappen naar concurrerende middelen.

Maar de medicijnfabrikant is daarbij mogelijk te ver gegaan en heeft de toegang van rivalen tot de markt op illegale wijze ‘geblokkeerd of vertraagd”, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Zo heeft Teva steeds weer nieuwe deelpatenten op copaxone aangevraagd, mogelijk alleen maar om de in 2015 verlopen oorspronkelijke patentbescherming te rekken. Bovendien heeft het bedrijf concurrerende middelen mogelijk zwartgemaakt bij hulpverleners. Zij kregen te horen dat die onveilig waren.