Provincies zijn verdeeld over nieuwe kerncentrale

De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat zegt dat Zeeland goed te spreken is over de huidige kerncentrale in Borssele. De bedrijfsvergunning loopt af in 2033, maar de provincie wil de centrale ook daarna openhouden. Zeeland zou er graag nog een tweede kerncentrale bij zetten en kijkt ook naar de mogelijkheid een thoriumcentrale te bouwen. Een kerncentrale die op thorium werkt veroorzaakt minder kernafval.

Flevoland, Overijssel en Zuid-Holland willen wel nadenken over een kerncentrale die zou werken op thorium, maar volgens wetenschappers is die techniek op zijn vroegst pas rond 2050 commercieel beschikbaar. Kernafval is voor Flevoland, Overijssel en Zuid-Holland het grootste pijnpunt. In de Omgevingswet heeft Flevoland opgenomen dat er geen medewerking wordt verleend aan de vestiging van een kerncentrale, zolang er geen oplossingen zijn voor het afval en de veiligheid. Ook in Overijssel en Zuid-Holland (Tweede Maasvlakte) gelden dergelijke besluiten.

Geen aanleiding

Gedeputeerde Staten van Limburg sluiten kernenergie in de provincie op langere termijn niet uit, blijkt uit antwoorden van GS op vragen van Forum voor Democratie. Gedacht kan dan worden aan ergens rond 2050. Maar op dit moment is er geen aanleiding om een vestigingslocatie te onderzoeken, nu het Rijk al andere plekken op het oog heeft, aldus GS. Het college verwees daarbij naar Eemshaven (Groningen), Borssele en de Tweede Maasvlakte. Het Overijsselse Kampen is in 2018 genoemd.

Eemshaven lijkt echter geen optie meer te zijn. Premier Mark Rutte zei zondag nog in het RTL-verkiezingsdebat dat een nieuwe kerncentrale in Groningen kan komen. Daarop kreeg hij veel kritiek vanuit de noordelijke provincie. De fracties van GroenLinks in Groningen en Drenthe hebben samen met hun groene collega’s in de Duitse deelstaat Nedersaksen hun provinciebesturen onmiddellijk opgeroepen om ‘alles in het werk te stellen om het kabinet een andere koers te laten varen”.

De fracties zijn faliekant tegen en zeiden al genoeg last te hebben van de gaswinning. Rutte zei donderdagmorgen in het Radio 1 Journaal dat hij het ‘een beetje verkeerd had ingeschat”. Hij wilde niet meer zeggen waar zo’n centrale wel moet komen.