Winkeliers Klazienaveen hebben verkocht tijdens actie-opening

De tientallen winkeliers in het Drentse dorp Klazienaveen (gemeente Emmen) hebben dinsdag tijdens hun demonstratieve heropening allemaal zaken gedaan. Bij de meeste winkels stonden om 09.00 uur, toen de deuren open gingen, al klanten op de stoep en overal is verkocht. Hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum.

De middenstand heropende de zaken omdat dat naar hun mening binnen de geldende coronaregels wel veilig kan. Heropening zou dringend noodzakelijk zijn, omdat veel winkels dreigen om te vallen door gebrek aan inkomsten. Na vijf kwartier maakte burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen een einde aan de actie, aangezien klandizie in winkels dinsdag nog helemaal verboden was. Sinds woensdag mogen winkeliers op afspraak enkele klanten tegelijk op een tijdslot ontvangen.

‘Het was hartverwarmend dat klanten de winkeliers echt een hart onder de riem wilden steken. Iedereen in het dorp is enthousiast”, zegt Van der Velde. Hij is tevreden, omdat volgens hem ‘het muntje nu wel is gevallen. De brancheorganisatie deed niet genoeg om de nood onder de middenstand onder de aandacht te brengen. Dat is nu goed gelukt”. In de aanloop naar Pasen heeft de winkeliersvereniging nieuwe acties in petto als het kabinet de coronaregels voor winkelen volgende week niet versoepelt.