Brussel: in 2030 moeten 8 op de 10 mensen een baan hebben

In 2030 moet minstens 78 procent van de EU-burgers tussen 20 en 64 jaar een baan hebben. Zeker 60 procent van de volwassen bevolking moet tegen die tijd jaarlijks een cursus of opleiding volgen. En over tien jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft of sociaal is uitgesloten in de EU met 15 miljoen zijn verminderd, stelt de Europese Commissie voor in een Sociaal Actieplan. Ze vraagt de lidstaten in te stemmen met deze doelstellingen, vooral met het oog op het herstel uit de Covid-19-crisis.

‘Ons economisch herstel moet voor iedereen zijn, eerlijk en banenrijk”, zegt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (Economie). ‘We vragen de lidstaten actief de werkgelegenheid te steunen in de herstelfase na de pandemie.’ Er liggen volgens Brussel na de coronacrisis volop kansen om banen te scheppen omdat de 27 landen hebben afgesproken de EU geleidelijk te transformeren naar een duurzame, digitale gemeenschap die in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dombrovskis wijst erop dat er EU-fondsen zijn om projecten te financieren. Brussel roept de landen op hun eigen nationale doelstellingen vast te stellen en zich daarvoor in te spannen.

In mei komen de 27 EU-leiders, als het kan fysiek, bijeen voor een speciale sociale top in het Portugese Porto om te overleggen over hoe de Europese sociale dimensie kan worden uitgebouwd. Sociaal beleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten. In 2017 stelden de leiders wel een Europese Pijler van Sociale Rechten op, met twintig grondbeginselen en rechten voor een eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkt en sociale bescherming.

De commissie zet zich in om de werkgelegenheid in de lidstaten te stimuleren, het onderwijs te verbeteren en armoede te verminderen. Volgens Eurostat liepen in 2019 92,4 miljoen mensen in de EU, ofwel een op de vijf, het risico op armoede of sociale uitsluiting.