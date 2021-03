Elf gewonden en beschadigde gebouwen na beving Griekenland

Een 55-jarige man uit Larissa is met verwondingen aan zijn hoofd opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij werd geraakt door puin. De tien anderen raakten lichtgewond. In de getroffen regio zijn naschokken. De zwaarste had tot nu toe een kracht van 5,2 en vond woensdagavond plaats. Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en andere belangrijke gebouwen worden uit voorzorg geïnspecteerd. Scholen blijven uit voorzorg dicht.

Herstelwerkzaamheden in de dorpen Damasi en Mesochori, zo’n 240 kilometer ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene, zijn inmiddels begonnen. Een deel van de inwoners heeft de eerste nacht na de beving doorgebracht in hotels en tenten.

De aardbeving van dinsdag werd in grote delen van Griekenland gevoeld. Het epicentrum lag op 10 kilometer ten zuiden van de centraal gelegen gemeente Elassona. Het land heeft vaker te maken met bevingen, maar die zijn meestal onder de zee en doorgaans zonder gewonden.