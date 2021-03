Rutte pleit voor snelle formatie met oog op coronacrisis

‘Niemand, denk ik, zal ervoor pleiten om midden in de crisis eens zes maanden te gaan praten over drie cijfers achter de komma over hoeveel geld er gaat naar het provinciefonds”, zei Rutte.

Volgens hem willen ook de andere partijen snel een nieuwe coalitie vormen. ‘Maar ik denk dat iedereen dat wil.’

Langste formatie

De vorming van het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 was de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de verkiezingen in maart duurde het toen tot eind oktober voordat er een nieuw kabinet was.

Dat kwam onder meer omdat VVD, CDA en D66 eerst onderhandelden met Jesse Klaver van GroenLinks. Dat gebeurde op aandringen van D66. Deze poging liep uiteindelijk begin juni op niets uit. Toen werd de ChristenUnie erbij gehaald en lag er op 9 oktober een regeerakkoord.