Leids biotechbedrijf Pharming verkoopt meer door opleving corona

Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft tijdens de opleving van het coronavirus in de Verenigde Staten meer van zijn belangrijkste geneesmiddel verkocht. Patiënten sloegen uit voorzorg extra doses van het medicijn Ruconest in, omdat ze met het oog op nieuwe lockdowns vreesden voor leveringsproblemen.

Ruconest werkt tegen erfelijk angio-oedeem, oftewel plotse zwellingen die in verschillende delen van het lichaam kunnen opzetten. Traditioneel wordt in het laatste kwartaal van een jaar al meer besteld van het middel. Daar kwam nu een extra hoge vraag bovenop omdat patiënten in onzekere tijden extra doses achter de hand willen hebben, legt Pharming-topman Sijmen de Vries uit.

De jaaromzet steeg met bijna 10 procent tot 185,7 miljoen euro. De coronpandemie was niet alleen maar gunstig voor de verkopen. Zo waren fysieke ontmoetingen door verkoopmedewerkers niet mogelijk, wat de verkopen drukte. De winst daalde met bijna 10 procent door de zwakke dollar.

Ernstige longontstekingen

Met Ruconest heeft de Nederlandse onderneming mogelijk ook zelf een middel in handen tegen de effecten van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op dit moment lopen twee onderzoeken waarbij wetenschappers nagaan of de ontstekingsremmer helpt tegen ernstige longontstekingen bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

De Vries kan nog niets zeggen over de resultaten zolang de onderzoeken lopen. Dat de onderzoeken nog doorgaan waar andere zijn afgebroken, ziet hij als bemoedigend.

Grootscheepse vaccinatiecampagnes

Als wordt bewezen dat Ruconest effectief is tegen Covid-19-complicaties, verwacht De Vries dat het middel ook na grootscheepse vaccinatiecampagnes nog waarde kan hebben tegen het coronavirus. Mutaties van het virus zouden patiënten met onderliggend lijden nog altijd hard kunnen raken en in het ziekenhuis doen belanden.

Pharming maakte onlangs met een tweede beursnotering aan de Nasdaq ook de sprong naar Wall Street. De Vries legt uit dat het bedrijf dankzij die dubbele notering gemakkelijker nieuwe aandelen kan uitgeven. Die aandelen kunnen dan gebruikt worden voor overnames van andere bedrijven.