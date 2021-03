Techbedrijven verder onder druk op lagere beurzen

De technologiebedrijven stonden donderdag opnieuw onder druk op de Europese beurzen, na de koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De snel oplopende rentes op de obligatiemarkten wakkerden de zorgen over de hoge waarderingen van de grote techconcerns aan. Die zijn tijdens de coronacrisis sterk gestegen. Beleggers ruilen hun techaandelen echter in voor bedrijven die naar verwachting meer zullen profiteren van het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 659,40 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 985,67 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,4 procent. Duitsland heeft de lockdown verlengd tot 28 maart. Vanaf maandag treedt wel een plan in werking om de coronamaatregelen in vijf fases te versoepelen.

Galapagos was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,5 procent. Beleggers reageerden positief op de tussentijdse resultaten van veiligheidsstudies van het middel filgotinib bij mannen met chronische ontstekingen in het darmkanaal en reumatische aandoeningen. De resultaten zijn een opsteker voor de biotechnoloog die de afgelopen tijd kampte met tegenvallende testen met mogelijke medicijnen. Techinvesteerder Prosus en de chipbedrijven ASMI en ASML stonden onderaan met minnen tot 2,4 procent.

Boskalis

In de MidKap ging Boskalis (plus 4 procent) aan kop. De baggeraar en maritiem dienstverlener boekte in 2020 minder omzet, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Ook steeg de waarde van het orderboek tot een record van 5,3 miljard euro. Pharming verloor 2 procent. Het biotechnologiebedrijf behaalde afgelopen jaar meer omzet dankzij sterke verkopen van zijn medicijn Ruconest in de VS. De winst nam echter af door de sterke waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro.

In Frankfurt zakte Lufthansa 2,6 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij leed in het coronajaar 2020 een recordverlies van meer dan 6,7 miljard euro. Dit jaar verwacht het bedrijf slechts de helft van het normale aantal vluchten van voor de coronacrisis uit te voeren. Lufthansa denkt dat de passagierscijfers pas in 2024 weer op het niveau van voor de crisis zullen uitkomen. Concurrent Air France-KLM daalde 1 procent in Amsterdam.

De euro was 1,2048 dollar waard, tegen 1,2070 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 61,81 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 64,68 dollar per vat.