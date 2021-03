Blik op Europese techbedrijven na koersval techbeurs Nasdaq

De technologiebedrijven zullen donderdag naar verwachting opnieuw onder druk staan op de Europese beurzen, na de koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De snel oplopende rentes op de obligatiemarkten wakkeren de zorgen over de hoge waarderingen van de grote techconcerns aan, die sterk zijn gestegen tijdens de coronacrisis. Beleggers ruilen hun techaandelen echter in voor bedrijven die naar verwachting meer zullen profiteren van het economische herstel.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een verlies van rond 1 procent. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken lager te openen. De Aziatische markten gingen donderdag flink onderuit door zware koersverliezen in de techsector. Op Wall Street sloot de Nasdaq woensdag 2,7 procent in het rood.

Op het Damrak kwamen baggeraar Boskalis en biotechnologiebedrijf Pharming nog met jaarresultaten. Boskalis boekte in 2020 minder omzet, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Ook steeg de waarde van het orderboek tot een record van 5,3 miljard euro. Pharming behaalde afgelopen jaar meer omzet dankzij sterke verkopen van zijn medicijn Ruconest in de VS. De winst nam echter af door de sterke waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro.

CTP

De ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP kondigde aan naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het bedrijf, dat Tsjechië als belangrijkste markt heeft, wil via de uitgifte van nieuwe aandelen tot zo’n 1 miljard euro ophalen om verder te kunnen groeien. De beursgang vindt mogelijk over enkele weken plaats.

In Frankfurt staat Lufthansa in de belangstelling. De Duitse luchtvaartmaatschappij leed in het coronajaar 2020 een recordverlies van meer dan 6,7 miljard euro. Dit jaar verwacht het bedrijf slechts de helft van het normale aantal vluchten van voor de crisis uit te voeren. Lufthansa verwacht pas in 2024 uit de crisismodus te kunnen. Maar zelfs dan denkt het concern nog altijd een tiende minder te vliegen dan voor de uitbraak van de coronapandemie

Op de oliemarkt gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. Binnen de groep van olieproducerende landen is de druk toegenomen om de productiebeperkingen terug te schroeven, gezien de forse opleving van de olieprijzen in de afgelopen weken. Een vat Amerikaanse olie kostte donderdagochtend 0,4 procent meer op 61,52 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 64,43 dollar per vat. De euro was 1,2060 dollar waard, tegen 1,2070 dollar een dag eerder.