Britten gaan aangepaste coronavaccins versneld goedkeuren

Er wordt gevreesd dat sommige bestaande vaccins minder effectief zijn tegen nieuwe varianten, die onder meer zijn aangetroffen in Brazilië en Zuid-Afrika. ‘Het is een prioriteit voor ons om te zorgen dat effectieve vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het publiek, zonder compromissen te doen op het gebied van veiligheid”, zegt een topmedewerker van toezichthouder MHRA.

De coronavaccins die nu worden gebruikt in Europa, zijn al ongekend snel ontwikkeld. Dat duurde minder dan een jaar, terwijl zoiets normaliter wel tien jaar kan duren. Het aanpassen van vaccins als het coronavirus muteert, zou nog sneller moeten gaan.

Die aangepaste vaccins moeten straks in enkele weken of maanden goedgekeurd kunnen worden, schrijft de BBC. Er wordt tijdens de versnelde goedkeuringsprocedure onder meer gekeken naar antistoffen die na de vaccinatie worden aangemaakt. Zo wordt gemeten hoe effectief het vaccin is. Ook moet duidelijk zijn dat het middel veilig is.

Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk al een vergelijkbare snelle procedure voor de goedkeuring van griepvaccins. Die moeten ook steeds worden aangepast.