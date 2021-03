Meer drugslabs en opslaglocaties gevonden in 2020

De politie heeft in 2020 meer drugslabs en opslaglocaties voor drugs gevonden dan in het jaar daarvoor. Het aantal opgerolde labs steeg met 18 tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105.

Volgens de politie is vooral de stijging in het aantal gevonden methlabs opvallend. Dat waren er in 2019 nog negen en in 2020 32. In de labs worden naast crystal meth ook andere synthetische drugs als xtc gemaakt.

De stijging van het aantal opgerolde labs was het grootst in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland werden meer opslaglocaties voor drugs gevonden.

Gemeentelijke milieustraat

In 2020 werd op minder plekken drugsafval gevonden. Het aantal vondsten daalde met dertien tot 178. De politie denkt dat dit komt doordat het afval vaker in de labs blijft staan en dat meer gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke milieustraat om het afval te lozen.

De landelijk portefeuillehouder drugs van de politie, Max Daniel, vindt het lastig om in te schatten of er ook meer drugs wordt geproduceerd in Nederland, nu er meer labs zijn gevonden. "We weten immers niet wat we missen. Wel hebben we de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, en daarmee de aanpak van synthetische drugs, geïntensiveerd. Dat heeft mogelijk een rol gespeeld."

Daniel zegt dat de politie steeds meer inzet op het voorkomen dat de drugslabs kunnen worden gebouwd. De politie noemt als voorbeeld dat zij afgelopen jaar de bouwers van de speciale ketels opzocht die nodig zijn om crystal meth te maken.