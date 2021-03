Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland neemt verder toe

Opnieuw zijn er in Duitsland in de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag 11.912 nieuwe gevallen.

Woensdag meldde het RKI ruim 9000 besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal van dinsdag. Toen werden er bijna 4000 nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.471.942 personen in Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 359 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.240 levens geëist in Duitsland.

Bondskanselier Angela Merkel maakte woensdagavond laat na overleg met de deelstaatpremiers bekend dat de lockdown in het merendeel van deze maand sowieso nog van kracht blijft. Wel kondigde Merkel aan dat zij een model voor gefaseerde versoepelingen overeen was gekomen met de deelstaatregeringen. Die versoepelingen moeten mogelijk worden gemaakt door extra snelheid met het vaccineren en een gratis sneltest per week voor alle Duitse burgers na zondag.