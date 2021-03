Oostenrijkse aanklager onderzoekt mondkapjesproducent

De aanklager die belast is met onderzoeken naar corruptie en economische delicten kwam in actie na onderzoek waaruit naar voren kwam dat de mondkapjes van het bedrijf in het buitenland werden geproduceerd, in Oostenrijk opnieuw werden verpakt en vervolgens voor een hogere prijs werden verkocht als producten die in Oostenrijk zouden zijn gemaakt. Het gaat daarbij om FFP2-mondkapjes, die moeten voldoen aan bepaalde Europese richtlijnen.

De medewerkers die de mondkapjes opnieuw moesten verpakken stonden niet wettelijk geregistreerd als zodanig. De autoriteiten hebben twee locaties van het bedrijf Hygiene Austria onderzocht. Het bedrijf ontkent schuld aan de aanklachten en zegde toe snel opheldering te geven.

De vraag naar FFP2-mondkapjes is geëxplodeerd sinds de coronapandemie. Hygiene Austria moest zodoende een Chinese producent in de arm nemen om de mondmaskers volgens Oostenrijks ontwerp te produceren, stelt het bedrijf in een verklaring. Volgens Hygiene Austria voldoen de mondkapjes ondanks dat die in China zijn gemaakt aan de voorwaarden van de Europese Unie en zijn ze gecertificeerd.