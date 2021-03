CBS: aantal werkloze jongeren is toegenomen

Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 36.000 meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt groeide met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het sterkst onder kelners en barpersoneel.