‘Tesla krijgt voet aan de grond in Japan na prijsverlaging’

De levertijden voor het voertuig zijn opgelopen tot 12 à 16 weken. Dat was voor de prijsverlaging nog 6 tot 8 weken, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg. Ook reserveringen voor proefritten zijn moeilijker te regelen. Daarvoor zijn de wachttijden opgelopen tot ruim drie weken in plaats van een week.

De stap van Tesla komt op het moment dat de Japanse regering tegen 2030 de verkoop van auto’s met uitsluitend benzinemotoren wil verbieden. Met de prijzenoorlog ze Tesla autofabrikanten onder druk op de de op twee na grootste automarkt ter wereld.

Naamsbekendheid

Automakers als Honda en Mazda begonnen beide vorig jaar met de verkoop van elektrische modellen met elk met een prijskaartje van ongeveer 4,5 miljoen yen. Daarbij is het rijbereik van die auto’s veel kleiner in vergelijking met die van de Model 3. Nissan is later dit jaar van plan met zijn crossover SUV op de markt te komen.

Tesla is al ongeveer zes jaar actief in Japan, topman Elon Musk noemt die markt een van de belangrijkste voor het bedrijf. Toch blijkt uit gegevens dat de verkoop nooit echt van de grond is gekomen. Tesla verkocht vorig jaar minder dan 2000 auto’s in Japan. Dat betekende een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Wat meespeelt is dat Telsa de naamsbekendheid mist in Japan die binnenlandse autofabrikanten wel genieten. Tesla kon de Model 3 goedkoper aanbieden omdat de auto’s voor de Japanse markt nu in de fabriek in China worden gemaakt in plaats van in de VS. Gelet op de productiecapaciteit van Tesla en het vermogen om accu’s in China te kopen, zullen Japanse fabrikanten volgens kenners moeite hebben om met Tesla te concurreren.