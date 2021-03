Duitsers kunnen elke week gratis coronasneltest krijgen

Ook de verkoop van kits om zelf thuis te testen worden toegestaan. De regering gaat proberen ze sneller en grootscheeps aan te besteden, zodat ze minder kosten.

Ondertussen zijn de leiders al uren langer dan gepland bezig met hun overleg over de verlenging van de lockdownmaatregelen. De verwachting is dat die worden verlengd tot 28 maart, met een lichte versoepeling qua sociale contacten. Mogelijk kunnen winkels eerder open in gebieden met relatief weinig besmettingen.