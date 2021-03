België vaccineert ouderen alsnog met AstraZeneca

Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaven eerder groen licht voor het inenten van mensen van alle leeftijden met dit vaccin, maar sommige landen besloten ouderen andere vaccins te geven omdat er weinig gegevens waren over de effecten op senioren. Inmiddels is gebleken dat het middel in bijvoorbeeld Israël en het Verenigd Koninkrijk gunstig uitpakt voor ouderen.

Onder meer Duitsland en Frankrijk maken dezelfde beweging en gaan ouderen ook vaccineren met het middel van de Brits-Zweedse farmaceut. Nederland heeft het AstraZeneca-vaccin bestemd voor 65-minners. Het ministerie van Volksgezondheid vroeg woensdag de Gezondheidsraad te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder.