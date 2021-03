‘Verruim mogelijkheden van winkelen op afspraak’

Winkelen op afspraak, zoals per woensdag is toegestaan, moet slimmer worden ingericht. In plaats van de regeling van maximaal twee klanten per verdieping zou gekeken moeten worden naar het oppervlakte van een winkel met een daaraan gekoppeld maximum. Daarvoor pleit Jan Meerman, algemeen directeur van winkelbrancheorganisatie INretail.

Volgens Meerman werken de regels voor kopen op afspraak redelijk bij kleine winkels. Dit omdat het aantal klanten dat zich tegelijkertijd in de winkel bevindt, hier toch altijd al beperkt was. Voor grote winkels knelt volgens hem het maximale aantal van twaalf klanten per uur.

‘De kosten van openen zijn daardoor groter dan de opbrengsten. Lang niet alle winkels gingen dan ook open vandaag en foto’s circuleren van winkels met heel veel ruimte en heel weinig bezoekers”, aldus de INretail-directeur.

Volgens Meerman zijn winkels met de huidige verruiming te weinig geholpen. Het heropenen van de winkels kan volgens hem veilig. Volgens INretail is het weer openen van de deuren ook de enige mogelijkheid om te voorkomen dat winkelbedrijven massaal omvallen. ‘Met 56.000 gesloten winkeldeuren is de toekomst van de winkelstraat serieus in gevaar evenals 50.000 à 60.000 banen,’ aldus Meerman.