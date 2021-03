Rutte: VVD te veel gezien als partij van de multinational

De afgelopen regeerperiode is de VVD te veel te boek komen te staan als de partij van de grote bedrijven en multinationals, zegt lijsttrekker en premier Mark Rutte. "Dat is een fout van mij", zegt hij in een gesprek met de Universiteit Twente en de regionale krant Tubantia. Vooral het plan van Rutte om de dividendbelasting af te schaffen heeft bijgedragen aan dit beeld, geeft hij toe. "Het is spectaculair in mijn gezicht ontploft, zoals bekend. Dat is een van de grootste mislukkingen van de afgelopen periode."

De VVD pleit in de aanloop naar de volgende verkiezingen voor lastenverlichting voor de middenklasse en een hoger minimumloon. In een pamflet waarmee Rutte de campagne wilde aftrappen, verzet Rutte zich tegen het koude aandeelhouderskapitalisme. Geld dat bedrijven straks weer verdienen "moet niet gelijk naar bonussen en dividend gaan, maar eerst naar een hoger salaris voor de medewerkers", vindt de VVD-leider. Dat betekent volgens hem niet dat de liberalen naar links zijn opgeschoven. De VVD "zit echt in de centrumrechtse hoek, waar ook het overgrote deel van Nederland zit".

Ook verandert de wereld nu eenmaal. De VVD staat nog steeds voor marktwerking, maar als Chinese bedrijven een voorsprong hebben doordat ze door de staat worden gesteund, "dan is dat niet eerlijk". Datzelfde geldt voor techreuzen die niet of nauwelijks belasting betalen. "Kapitalisme, helemaal goed, en vrijemarkteconomie. Maar dat je die oneerlijke elementen uit de economie haalt, vind ik heel wezenlijk", legde hij uit in het gesprek via videoverbinding.

Rutte werd ook gevraagd te voorspellen hoeveel zetels de middelgrote partijen zullen halen bij de verkiezingen. Zijn eigen VVD gaat "iets winnen", verwacht de premier: hij voorspelt een groei naar 38 zetels, iets minder dan de score van de partij momenteel in de peilingen. Opvallend is dat hij denkt dat GroenLinks flink wat zetels zal verliezen. De oppositiepartij komt volgens Rutte uit op tien zetels na 17 maart.