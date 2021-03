Gemeente Heerlen beëindigt bijeenkomst Forum met Thierry Baudet

De gemeente Heerlen heeft woensdagmiddag een einde gemaakte aan een bijeenkomst op het Van Grunsvenplein met Thierry Baudet. Het was er te druk, vond de gemeente. Er mochten niet meer dan tweehonderd mensen op het plein staan, maar er kwamen er meer.

Baudet had eerder een wat hij noemde ‘pittig gesprek’ met de gemeente gehad ‘wat me deed denken als ik er vroeger werd uitgestuurd bij natuurkunde op de middelbare school”, hield hij zijn publiek voor. Hij vroeg mensen die niet op een vooraf getekende stip op het plein stonden, weg te gaan. Wel voegde hij hieraan toe: ‘Dit is nog meer reden om deze tirannie weg te stemmen, dit absurde regime dat dit soort regels oplegt.’ Toen iedereen vervolgens bleef staan besloot burgemeester Roel Wever de bijeenkomst te beëindigen.

Volgens Baudet heeft hij zich aan alle afspraken gehouden. ‘Als oppositiebijeenkomsten worden verboden, verliezen we behalve onze vrijheid ook onze democratie”, twitterde hij boos. Voor Baudet bewijst de gang van zaken naar eigen zeggen ‘waarom het nodig is dat deze gekte stopt in Nederland.’

Afgelopen zondag werd een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Nijmegen vroegtijdig beëindigd wegens drukte. Ook onderzoekt de politie of FVD coronaregels heeft overtreden tijdens een eerdere bijeenkomst in Urk.