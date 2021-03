Strafhof gaat oorlogsmisdaden in Palestina onderzoeken

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft uiteindelijk officieel besloten oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden te onderzoeken. De hoofdaanklaagster Fatou Bensouda maakte woensdag bekend dat er onderzoek komt naar misdaden die in de Gazastrook zijn gepleegd na 13 juni 2014. Het gaat om misdrijven die de Israëlische strijdkrachten en autoriteiten en Palestijnse milities, zoals die van de beweging Hamas, zouden hebben gepleegd.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken noemde het onderzoek ‘een daad van moreel en wettelijk bankroet”. Volgens Gabi Ashkenazi is het een verspilling van geld. Hij vindt dat het hof, volgens hem een bevooroordeelde instelling zonder legitimiteit, een ‘politiek besluit’ heeft genomen.

De Palestijnen reageerden positief op het initiatief van het hof. ‘De misdaden die de leiders van de Israëlische bezetting hebben gegaan - en die nog steeds systematisch en wijdverspreid doorgaan - maken dit onderzoek noodzakelijk en urgent”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit.

Hamas

Ook de militante islamitische beweging Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, verwelkomde het onderzoek. ‘Het is een stap richting gerechtigheid voor de slachtoffers van ons volk”, zei een woordvoerder. ‘Ons verzet is legitiem. Alle internationale wetten keuren legitiem verzet goed.’ Hamas wordt door de VS, de EU en Israël als een terroristische organisatie aangemerkt.

Israël begon in juli 2014 in de Gazastrook een militaire operatie tegen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Daarbij vielen in zeven weken tijd meer dan 2000 doden aan Palestijnse kant, onder wie vele honderden burgers. Onder de talrijke gewonden waren meer dan 3000 kinderen en 2000 vrouwen.

Kritiek

Het ICC is in beginsel een hof dat de ernstigste misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten en die het zelf niet willen of kunnen doen. Israël is niet aangesloten, maar het bestuur van de bezette Palestijnse gebieden heeft zich wel aangemeld. Er is al jaren sprake van eventuele onderzoeken naar oorlogsmisdaden die Israëlische strijdkrachten zouden hebben gepleegd in acties tegen Palestijnen, maar het is er nooit van gekomen.

Het internationale hof wordt mede daarom ook in eerder enthousiaste donorlanden bekritiseerd. Het zou zich vrijwel uitsluitend met slepende Afrikaanse zaken bezighouden en uiterst ondoelmatig te werk gaan. Het hof ging halverwege 2002 aan het werk en heeft veel geld uitgegeven maar nauwelijks strafzaken afgerond met een veroordeling.