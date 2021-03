Facebook-uitgaven van Volt stijgen in een week met 10.000 euro

De nieuwe partij Volt wordt de komende tijd meer zichtbaar op sociale media. De partij, die op een zetel in de Tweede Kamer afstevent, gaf de afgelopen week veel meer geld uit aan advertenties op Facebook en Instagram: 13.563 euro ten opzichte van 3539 euro de week ervoor. Dat is even veel als gevestigde partijen als SP en PvdA afgelopen week uitgaven. Opvallend is ook dat de partij, anders dan de meeste andere partijen, geen geld inzet op pagina's van individuele kandidaat-Kamerleden. Ook niet op lijsttrekker Laurens Dassen.

"We zijn een beweging van onderop," zegt campagneleider Itay Garmy. "We zien alle kandidaten als gelijken." Tot twee weken terug zette de partij bijna geen geld in Facebook en Instagram. Volgens Garmy worden de gestegen uitgaven mogelijk gemaakt door een oplopend aantal donaties en een toenemend ledenaantal. Volt was de afgelopen weken veel in het nieuws en maakte reclame in dagbladen, waardoor meer mensen "worden aangetrokken tot ons positieve verhaal," aldus Garmy.

Volt is een Pan-Europese partij met nationale partijen in Europese lidstaten als Duitsland, Bulgarije en Italië. De partij heeft een progressieve inslag en is voor meer Europese samenwerking. De Nederlandse tak werd in 2018 opgericht en deed in 2019 mee aan de Europese verkiezingen. Hoog op de agenda staan een ambitieus klimaatbeleid, de migratiecrisis en veiligheid.

CDA en D66 gaven de afgelopen week het meest uit aan internetadvertenties, namelijk respectievelijk zo'n 131.000 en 71.000 euro.