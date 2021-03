Aangevallen teststraat Bovenkarspel gaat donderdag weer open

De coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel waar woensdagochtend een explosie was, gaat donderdagochtend weer open. ‘Er zijn wat ramen kapot, die worden hersteld, maar de schade is niet heel groot”, vertelt een woordvoerder van GGD Hollands Noorden. Vanwege de knal, de schade en het daarop volgende politieonderzoek was de teststraat in de Noord-Hollandse plaats woensdag de hele dag dicht.

Ruim tweehonderd mensen stonden ingepland voor een coronatest. De meeste afspraken zijn verplaatst naar de teststraat in het nabijgelegen Zwaag, bij Hoorn. Dat is ongeveer een kwartier rijden met de auto. Mensen konden er ook voor kiezen zich een dag later te laten testen.

De plekken waar de testen worden gedaan zijn niet beschadigd. De ruimte waarvan de ruiten zijn gesneuveld, wordt door medewerkers gebruikt. ‘Zij moeten zich wel ergens kunnen omkleden en kunnen eten”, zegt de woordvoerder.

Bij de explosie raakte op de vroege woensdagochtend niemand gewond. Het is nog onbekend wie er achter zit en wat het motief van die persoon was. De GGD-woordvoerder wil geen uitspraken doen over de beveiliging, maar hij wil wel kwijt dat ‘er nu geen twintig beveiligers worden ingezet”. ‘De beveiliging was al zeer acceptabel”, besluit hij. Toen de explosie gebeurde, was ook een beveiliger in het pand aanwezig.