Recordaantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem door lockdown

Meld Misdaad Anoniem heeft in 2020 een recordaantal van 25.818 meldingen binnengekregen. Dat was ruim 50 procent meer dan in 2019, toen 16.890 tips binnenkwamen. Het toegenomen aantal meldingen komt grotendeels door de coronamaatregelen, zegt de organisatie.

Volgens Meld Misdaad Anoniem zijn mensen vaker thuis en waren ze minder op straat. Daardoor vielen zaken als drugshandel en illegale prostitutie op straat meer op en verdubbelde het aantal meldingen daarover bijna. Het aantal meldingen over cybercrime steeg ook flink. Er was meer internetcriminaliteit omdat mensen meer online waren. Het aantal meldingen over oplichting was ruim drie keer zo hoog en er kwamen anderhalf keer zoveel tips over geweldpleging binnen dan in 2019.

De politie heeft 3113 aanhoudingen verricht na tips die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen. Er zijn 464 vuurwapens en 571 steek- en slagwapens in beslag genomen en er is voor 22 miljoen euro aan wietplanten gevonden door de politie.

Vanaf maart kwamen ongeveer tweeduizend tips per maand binnen, dat zijn er zeshonderd meer dan in de maanden daarvoor. ‘De maatschappelijke betrokkenheid is enorm hoog. Ernstige misstanden in de samenleving worden minder geaccepteerd en mensen zijn vaker bereid om signalen van criminaliteit te melden”, aldus de woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem.