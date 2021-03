Tattooshops lopen weer vol, branchevereniging beducht op sluiting

‘Alles wat we aan ademruimte krijgen is fijn”, benadrukt Gerrit Grootenhaar, tattoo-artiest en vicevoorzitter van de NBTK. ‘Maar ik ben bang dat het van tijdelijke aard is. De besmettingscijfers lopen op, dus ik verwacht dat we snel weer gaan sluiten.’

Volgens de vicevoorzitter van de brancheorganisatie komen de aankomende weken veel nieuwe klanten de shops binnengewandeld, maar ook mensen die begonnen zijn aan een tattoo maar die nog niet af is. ‘Bijvoorbeeld grote rugtatoeages of sleeves waar tatoeëerders meer dan één sessie voor nodig hebben.’ Een sleeve is een tatoeage over de gehele arm.

Gekkenhuis

Verschillende tattooshops bevestigen de aankomende drukte. ‘Het is nu al een gekkenhuis”, zegt Ralph Moelker van Tattoo Bob in Rotterdam. ‘Maar de naalden zijn geslepen en de inktpotten gevuld.’ Bij Dragon Tattoo in Eindhoven probeerden de tattoo-artiesten nog ‘een paar gaatjes leeg te houden”, maar ‘zelfs de piercer zat al vol”.

Het zetten van tatoeages is een contactberoep. De shops moesten daarom vanwege de lockdown vanaf 15 december dicht.