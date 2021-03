NOS noemt journaalaankondiging Baudet ‘bitter’ en ‘onverantwoord’

‘Wij vinden het van WNL journalistiek onverantwoord om - zeker in verkiezingstijd - een politicus in een journalistiek programma op te voeren als copresentator, en niet alleen als geïnterviewde”, aldus de woordvoerder. In de aanloop naar de verkiezingen zitten er dagelijks lijsttrekkers aan tafel bij Goedemorgen Nederland die als copresentator fungeren.

‘Juist in een tijd waarin feiten en meningen steeds meer door elkaar lopen, moet je als publieke omroep geen verwarring creëren en glashelder zijn over je rol in onze samenleving”, vervolgt de omroep. ‘Dat we ook in een tijd leven waarin NOS-verslaggevers agressief bejegend worden door mensen die ons beschuldigen van het maken van fake news, maakt dit incident voor ons extra bitter.’