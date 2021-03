Saunabranche prikt datum heropening, maar wil vooral antwoord

De VNSWB stuurde bijna twee weken terug een eigen plan naar het kabinet, Tweede Kamerfracties en het Outbreak Management Team (OMT). Daarop is nog geen reactie gekomen, zegt voorzitter Jos Keizer. ‘Wij willen op zijn minst een reactie. Ik kan me niet voorstellen dat die er niet komt als je zo’n constructieve houding aanneemt als wij. We gaan ervan uit dat we serieus worden genomen”, zegt hij.

De branche wil de wet niet overtreden, nuanceert Keizer. ‘Het is eigenlijk geen echt ultimatum, maar wel een heel duidelijk signaal: vergeet ons niet en kijk naar wat wel kan.’ De voorzitter van de saunabranche kan zich voorstellen dat bewindslieden het zeer druk hebben. ‘Maar ik zie minister De Jonge ook in allerlei talkshows voorbijkomen, dan heeft hij vast ook even tijd voor ons.’

Volgens de VNSWB hebben ondernemers in de branche het zwaar. ‘We moeten wel iets. Ik heb leden die mij wanhopig opbellen, omdat ze het niet meer redden”, vertelt Keizer. Als de politiek helemaal geen gehoor geeft, ziet hij wel voor zich dat bedrijven een manier zullen zoeken om ‘onze nood te etaleren”.