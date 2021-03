Franse regering verbiedt extreemrechtse beweging

De Franse regering heeft de extreemrechtse beweging Génération identitaire (Identiteitsgeneratie) verboden. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin liet weten dat de beweging is ontbonden omdat ze aanzet tot ‘discriminatie, haat en geweld”. Dat geweld richt zich volgens de bewindsman tegen personen vanwege hun ras of geloof .

Bovendien heeft de Génération identitaire zich in militaire stijl georganiseerd en dat maakt het tot een illegale particuliere militie. Darmanin is met de ontbinding van de club begonnen nadat een dertigtal leden aan de grens in de Pyreneeën in januari actie hadden gevoerd tegen ‘het gevaar van de illegale immigratie’ en onder de slogan ‘Verdedig Europa’ illegalen probeerden tegen te houden.

Het was niet de eerste keer dat de beweging zich aan de grens manifesteerde tegen illegale migratie. Het heeft tot verscheidene klachten en rechtszaken geleid tegen de ‘Génération’ onder meer door actiegroepen die zich inzetten voor asielverlening of de bestrijding van racisme. Voor Darmanin was eind januari de maat vol en het Franse kabinet verbood de splintergroep woensdag.

Génération identitaire was oorspronkelijk een jeugdafdeling van het Bloc indentitaire dat in 2003 werd opgericht, maar is een eigen leven gaan leiden. Het geldt als extremistischer dan het ‘Bloc’. Het keert zich bijzonder fel tegen illegale immigranten. Daar zijn er in Frankrijk naar schatting al 900.000 van.