Hoop op economisch herstel stuwt Europesen beurzen

De Europese aandelenbeurzen stonden woensdag in het groen. De hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis wakkerde de kooplust bij beleggers aan. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid van vrijdag, valt mogelijk iets op te maken over de staat van de arbeidsmarkt in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 666,23 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 992,50 punten en de hoofdindex in Parijs klom 0,8 procent. Londen dikte 1 procent aan in afwachting van de begrotingsplannen van de Britse regering. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent en tikte een nieuw recordniveau aan. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdagmiddag met de leiders van de Duitse deelstaten over de coronamaatregelen. Volgens Duitse media wil Merkel de lockdown verlengen tot 28 maart, maar mogelijk ook wat versoepelingen toestaan.

Sterkste stijgers in de AEX waren de financiële bedrijven ING, Aegon en NN Group met winsten tot 3,2 procent. Ook techinvesteerder Prosus en uitzender Randstad behoorden tot de kopgroep met plussen van dik 2 procent. Chipbedrijf ASMI en fintechconcern Adyen stonden onderaan met minnen tot 2 procent. Op de lokale markt klom Ctac 3,4 procent. Investeerder Value8 (plus 4,7 procent) heeft zijn belang in de automatiseerder flink uitgebreid.

Stellantis

In Parijs kreeg Stellantis er 2,6 procent bij. Beleggers reageerden positief op de eerste gezamenlijke resultaten van het fusiebedrijf van de automakers Peugeot en Fiat Chrysler. Het autoconcern, dat zijn hoofdkantoor heeft in Amsterdam, rekent voor dit jaar op hogere verkopen na de terugval in het coronajaar 2020. Concurrent Renault dikte 5 procent aan en in Frankfurt klom Volkswagen 4 procent.

In Londen won Rio Tinto 0,4 procent. Voorzitter Simon Thompson stapt volgend jaar op bij het Brits-Australische mijnbouwconcern vanwege de vernietiging van Aboriginal-erfgoed bij de uitbreiding van een ijzerertsmijn in Australië. In september nam de topman van de mijnbouwer al ontslag over de kwestie, net als twee andere bestuurders. Persimmon steeg 4 procent, ondanks tegenvallende resultaten van de Britse huizenbouwer. Het concern verwacht dit jaar wel terug te keren naar het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was 1,2084 dollar waard, tegen 1,2077 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 60,70 dollar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 63,76 dollar per vat.