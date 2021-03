Kabinet vraagt advies inzetten vaccin AstraZeneca bij 65-plussers

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Wanneer de Gezondheidsraad met het advies komt is nog niet bekend. Het vaccin wordt momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca.

Ook Duitsland wil het vaccin van AstraZeneca gaan gebruiken bij 65-plussers. De Duitse minister Jens Spahn (Volksgezondheid) heeft daarover advies gevraagd omdat uit onderzoek in Engeland en Schotland blijkt dat het vaccin bij deze leeftijdsgroep ook heel goed werkt.