Een krachtige aardbeving heeft centraal Griekenland getroffen. De beving had een kracht van ruim 6,0 en het epicentrum lag volgens de eerste meldingen 20 kilometer onder de bodem in een streek ten zuiden van de plaats Elassona. Daar is volgens de eerste berichten nog geen grote schade geconstateerd.

De beving circa 250 kilometer ten noordwesten van Athene is in grote delen van het land gevoeld.