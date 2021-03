‘Geestelijke gezondheid Nederlanders niet veranderd door corona’

Volwassen Nederlanders voelen zich over het algemeen niet anders dan voor de uitbraak van het coronavirus. De geestelijke gezondheid is behoorlijk stabiel, concluderen onderzoekers van de universiteit van Tilburg en de onderzoeksinstituten Nivel en CentERdata na een gezamenlijke studie onder 4100 mensen.

Bijna een op de drie mensen had eind vorig jaar last van vermoeidheid. Ongeveer een op de vijf mensen kampt regelmatig met slaapproblemen. Zo’n een op de zes mensen heeft angsten en depressieve gevoelens. Die cijfers zijn vergelijkbaar met eind 2018 en eind 2019, voordat het coronavirus uitbrak. Een kleine groep heeft afgelopen jaar zulke problemen gekregen, terwijl ze daar eerder nog geen last van hadden. Maar eind 2019 waren er evenveel mensen die zulke klachten hadden terwijl dat een jaar eerder nog niet speelde.

De onderzoekers kijken nog naar de gevolgen van de corona-uitbraak voor 16- tot 20-jarigen.