Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de aanval met een explosief op een coronateststraat in Bovenkarspel ‘krankzinnig”. Hij heeft gebeld met de GGD ‘waar iedereen natuurlijk vreselijk is geschrokken”, twittert hij.

‘Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig”, zegt De Jonge. ‘Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis halen.’