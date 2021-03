Duitsland wil ook ouderen gaan inenten met vaccin AstraZeneca

In Duitsland krijgen momenteel alleen mensen onder de 65 jaar het AstraZeneca-vaccin. De achterliggende reden is dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen meedeed. Daardoor was aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij mensen uit die leeftijdsgroep.

Spahn wil nu ook ouderen gaan inenten met het vaccin. ‘Als we 65-plussers kunnen inenten met AstraZeneca, dan zou dat het proces behoorlijk versnellen en kunnen we de meest kwetsbare mensen sneller beschermen”, zei hij op televisie.

Frankrijk

In Duitsland blijven veel doses van het AstraZeneca-vaccin op de plank liggen, ook omdat sommige burgers liever ingeënt wil worden met vaccins die ze als effectiever zien. Andere Europese landen kampen met vergelijkbare problemen. In Frankrijk bleek dinsdag dat 75 procent van de beschikbare doses van dat middel niet waren gebruikt.

Ook Frankrijk diende het vaccin aanvankelijk alleen toe aan mensen onder de 65, maar daar komt verandering in. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei dat die leeftijdsgrens wordt opgerekt. Mensen tussen de 65 en 75 kunnen ook worden ingeënt met het middel van AstraZeneca als ze kampen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een hoge bloeddruk.