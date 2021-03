Code geel om lokaal dichte mist in westen en noorden

In het westen en noorden van Nederland komt woensdagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden.

Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht en raadt weggebruikers aan om hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Mist kan verraderlijk zijn omdat die plots kan opzetten.

In de loop van de ochtend wordt verwacht dat de mist moeizaam weer verdwijnt. Op de stranden blijft het de hele dag grijs en kil en deze lage bewolking breidt zich in de loop van de dag steeds verder uit over de kustprovincies. Ook de komende dagen kunnen de kustregio’s te maken hebben met hardnekkige mist en lage bewolking.