‘Weer basis internationale troepen Irak beschoten met raketten’

Een basis met internationale troepen in Irak is onder vuur genomen met raketten. Ingewijden zeggen dat zeker tien projectielen zijn afgevuurd op de militaire installatie Ayn al-Asad in de westelijke provincie Anbar. Daar bevinden zich onder meer troepen uit de Verenigde Staten.

Het gaat om de tweede raketaanval op een doelwit met internationale troepen in minder dan een maand tijd. Er viel op 16 februari een dode bij een raketbeschieting van een vliegveld in het noordelijke Erbil. Daar zijn ook Nederlandse militairen gelegerd, maar die bleven ongedeerd.

Bronnen zeggen dat na de raketaanval van woensdag nog geen melding is gemaakt van slachtoffers. De beschieting komt op een gevoelig moment. Paus Franciscus brengt over twee dagen een bezoek aan Irak, ondanks zorgen over de veiligheidssituatie. Een zelfmoordaanslag in Bagdad heeft vorige maand het leven gekost aan tientallen mensen.