Staten VS versoepelen lockdowns: ‘burger is nu beter beschermd’

De zuidelijke staat met 29 miljoen inwoners haalt onder meer een streep door de mondkapjesplicht. Ook vervallen volgende week beperkingen voor bedrijven, schrijven Amerikaanse media. Texas gaat daarmee verder dan andere staten die coronamaatregelen versoepelen.

‘Vergis je niet, Covid-19 is niet verdwenen”, benadrukte gouverneur Abbott. Wel heeft Texas volgens de Republikein nu de middelen om zijn burgers te beschermen. De Republikein zei dat in zijn staat 100.000 coronatesten per dag uitgevoerd kunnen worden, er voldoende beschermingsmiddelen op voorraad zijn en miljoenen Texanen ook al zijn ingeënt tegen het virus.

Andere staten

In de VS hebben inmiddels ruim 50 miljoen mensen in elk geval één dosis van een coronavaccin gehad. Dat komt neer op ruim 15 procent van de bevolking, schrijft The Washington Post. President Joe Biden heeft aangekondigd dat alle volwassen Amerikanen eind mei gevaccineerd kunnen zijn tegen het coronavirus.

Ook sommige andere staten wachten dat niet af. De mondkapjesplicht wordt ook geschrapt in Mississippi en in Massachusetts kunnen restaurants weer helemaal open. Staten hebben zelf veel zeggenschap over hun gezondheidsbeleid. Daardoor zijn er soms grote regionale verschillen tussen de genomen lockdownmaatregelen.

Sommige experts vrezen dat de staten te snel gaan bij het afbouwen van hun coronabeleid. ‘Ik weet dat mensen het beu zijn. Ze willen weer een normaal leven kunnen leiden”, zei topvrouw Rochelle Walensky van gezondheidsdienst CDC deze week. ‘Maar we zijn er nog niet.’