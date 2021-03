Vier op de tien studenten gebruikt meer drugs sinds coronacrisis

Het gebruik van verdovende middelen is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen onder studenten. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken.

Dat komt naar voren uit onderzoek onder ruim 7000 studenten uitgevoerd door Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Van de studenten die hun leven op dit moment een onvoldoende geven, gebruikt 50 procent meer drank of drugs. Bij de rest van de studenten is dit 31 procent. Zelda Geels, een van de onderzoekers: ‘Studenten lopen al zo lang op hun tenen dat zij drank of drugs als uitweg zijn gaan zien om zich toch iets beter te voelen. Dat is heel zorgelijk.’

Verveling wordt genoemd als belangrijkste reden voor het toegenomen gebruik van verdovende middelen. Toch geeft meer dan een op de drie studenten aan dat zij ook meer gebruiken, omdat anderen om hen heen dat ook doen. Mede-onderzoeker Chris Vellenga: ‘De keuze om wel of niet mee te drinken is er niet meer. Als je huisgenoten besluiten om in de gemeenschappelijke ruimte te gaan drinken, doe je maar mee. Je kunt de sociale druk niet meer ontlopen zoals voorheen.’

De onderzoekers stellen voor meer Fieldlabs-experimenten op te zetten in de maatschappij. Op die manier kan onderzocht worden hoe bijvoorbeeld terrassen, sportclubs en verenigingen veilig open kunnen.