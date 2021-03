Duitsland meldt fors meer nieuwe coronabesmettingen

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben woensdagochtend fors meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de ongeveer 4700 gevallen van maandag. In totaal is het coronavirus tot dusver bij 2.460.030 personen in Duitsland vastgesteld.

Het officiële dodental als gevolg van de pandemie steeg het afgelopen etmaal met 418 in Duitsland. Er zijn daar nu bijna 71.000 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Woensdag overlegt bondskanselier Angela Merkel met de deelstaatpremiers over het al dan niet verlengen van de lockdown. Ze wil volgens Duitse media de lockdown verlengen tot 28 maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen.